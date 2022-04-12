Sadakatsiz'in Yıldızı Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Haberler

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Sadakatsiz'in Yıldızı Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
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Sadakatsiz'in Yıldızı Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

"Sadakatsiz" dizisinin Derin'i Melis Sezen dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler'deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.

Melis Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Aynı VIP araca binen çift, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" adlı programın kameralarına yakalandı. Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen'in Koç Üniversitesi'nden arkadaşı, Şehmuz Tatlıcı'nın torunu Mehmet Tatlıcı olduğu iddia edildi.

Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce vakit geçirdi.

Sadakatsiz'in Yıldızı Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

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