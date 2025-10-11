Haberler

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan gençlere taş çıkartan performans

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan gençlere taş çıkartan performans
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan gençlere taş çıkartan performans
75 yaşındaki ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sosyal medyada paylaştığı spor görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ağırlık kaldırırken kaydedilen anlarda fit vücudu ve enerjik haliyle izleyenleri şaşırtan Üşümezsoy, "yaş sadece bir sayı" dedirten performansıyla beğeni topladı.

Jeoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez bilimsel açıklamalarıyla değil, spor salonundaki performansıyla dikkat çekti. 75 yaşındaki deprem bilimci, sosyal medya hesabından ağırlık kaldırdığı anları paylaştı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan gençlere taş çıkartan performans

Paylaşımda Üşümezsoy'un yaşına rağmen koruduğu kaslı ve fit vücut yapısı gözlerden kaçmadı. Videoda ağırlıkları rahatlıkla kaldırdığı görülen ünlü jeolog, takipçileri tarafından "örnek alınacak enerji" ve "yaşlanmayan hoca" gibi yorumlarla övüldü.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan gençlere taş çıkartan performans

Prof. Dr. Üşümezsoy'un paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alarak gündeme oturdu. Bilim insanının sağlıklı yaşamına olan özeni ve aktif yaşam tarzı, birçok takipçisi tarafından "bilim kadar bedenine de yatırım yapıyor" şeklinde değerlendirildi. Üşümezsoy'un antrenman videosuna, "75 yaşında bu form… gençlere ders niteliğinde!", "Ne yapıyorsun hocam dikkat et kendine", "Yaş sadece bir sayı, Şener Hoca kanıtı işte!" gibi yorumlar yapıldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

o da bir şeymi ben fıçı gibi fit bir göbeğe sahibim devamlı göbeğimle spor yapıyorum ben ve sportmen fıçı gibi fit göbeğim birbirinden ayrılmayan bir ikiliyiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
