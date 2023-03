Oscar'ı Jamie Lee Curtis'e kaptıran ünlü oyuncu Angela Bassett'in tepkisi olay oldu! Ne yüzü güldü, ne de alkışladı

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Sinemanın en iyilerinin seçildiği törende ödüller sahiplerini buldu.

İLK KEZ ÖDÜL ALDI

"Her Şey her Yerde Aynı Anda" filmi aldığı 7 ödülle Oscar gecesine damga vurdu. Filmdeki performansıyla İlk kez Oscar kazanan oyuncu Jamie Lee Curtis, gözyaşlarına hakim olamadı.

İSMİ AÇIKLANINCA YÜZÜ DÜŞTÜ

Jamie Lee Curtis ile "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nde yarışan Black Panther: Wakanda Forever filminde rol alan Angela Bassett'in, Curtis'in ismi açıklanınca yüzünün düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, daha sonra ödül alan meslektaşını alkışlamadı. Basett'ın bu tavrı ise birçok kişi tarafından eleştirildi.

95. Oscar Ödüllerinin kazananları şunlar oldu:

En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)

En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"

En İyi Belgesel: "Navalny"

En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"

En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"

En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"

En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"

En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"

En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front""

En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"

En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"