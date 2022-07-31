Miras kavgasına eski eşten ilk yorum! Sözleri Ece Erken'i zora sokacak - Haberler

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Miras kavgasına eski eşten ilk yorum! Sözleri Ece Erken'i zora sokacak

Miras kavgasına eski eşten ilk yorum! Sözleri Ece Erken'i zora sokacak

Sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Erken ailenin mal kaçırdığına dair paylaşımlarda da bulunmuştu. Aile ile yakın ilişkisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski karısı Benan Kocadereli yaptığı açıklamayla gündem oldu.

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Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti. Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti. Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.

Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım!" dedi. Bu açıklamalar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de konuya dair oldu. Benan Kocadereli, Al Sana Haber'e yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi. İddialara göre Erken hayat sigortasından da para aldı.

Snob Magazin / Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken kavga Magazin Haberler

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