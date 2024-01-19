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Kanser tedavisi görüyordu! Charlie'nin Melekleri'nin yıldızı Lynne Marta evinde ölü bulundu

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Charlie'nin Melekleri projesinde yer almasının ardından dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Lynne Marta, 78 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Footloose ve Starsky & Hutch yıldızı Lynne Marta kansere yeni düştü. 78 yaşındaki oyuncu evinde ölü bulundu. Ünlü oyuncu, sevgilisi David Soul'un ölümünden birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

KANSERDEN DOLAYI HAYATINI KAYBETTİ

Yıldızın bir arkadaşı, yaptığı açıklamada oyuncunun kanserden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi. Arkadaşı Joan Sobel ise üzüntüsünü; "Bugün güzel bir ışığı kaybettik. Arkadaşım Lynne Marta, iyi mücadelesini kaybetti. Olağanüstü yetenekli bir oyuncu ve sesi meleklerin sesi olan güzel bir şarkıcıydı. Hem insan hem de kürklü arkadaşlarına tapan sevgili bir kalp. Onu çok özleyeceğim" şeklinde dile getirdi.

Kanser tedavisi görüyordu! Charlie'nin Melekleri'nin yıldızı Lynne Marta evinde ölü bulundu

ESKİ SEVGİLİSİNDEN BİRKAÇ HAFTA SONRA ÖLDÜ

Marta'nın ölümü, eski sevgilisi Starsky & Hutch yıldızı David Soul'un ölümünden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Kanser tedavisi görüyordu! Charlie'nin Melekleri'nin yıldızı Lynne Marta evinde ölü bulundu

LYNNE MARTA KİMDİR?

Marta, Footloose'da (1984) Kevin Bacon'un karakterinin teyzesini, Joe Kidd'de (1972) Robert Duvall'ın karakterinin arkadaşını ve "Three Men and a Little Lady'de (1990) bir okul öğretmenini canlandırdı. Televizyonda Love, American Style'ın müdavimlerinden biri oldu ve Days of Our Lives'ın 24 bölümünde yer aldı. Starsky & Hutch, Charlie'nin Melekleri, "Kadınları Tasarlamak" ve "Hukuk ve Düzen" gibi birçok filmde rol aldı. Beyazperdedeki son rolü 2004 yılında American Dreams'de görevli rolüyle gerçekleşti.

Kanser tedavisi görüyordu! Charlie'nin Melekleri'nin yıldızı Lynne Marta evinde ölü bulundu

Kanser tedavisi görüyordu! Charlie'nin Melekleri'nin yıldızı Lynne Marta evinde ölü bulundu

Kanser tedavisi görüyordu! Charlie'nin Melekleri'nin yıldızı Lynne Marta evinde ölü bulundu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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