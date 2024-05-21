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İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi

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Helikopter kazasını birçok aydın, sanatçı ve yazar İran'da 22 yaşında hayatını gözaltında kaybeden Mahsa Amine ile ilişkilendirirken, İran'a destek veren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses başsağlığı mesajı yayınladı.

Helikopter kazasını bir çok aydın, sanatçı ve yazar İran'da 22 yaşında hayatını gözaltında kaybeden Mahsa Amine ile ilişkilendirirken, İran'a destek veren ünlü sanatçı " Kardeş İran'ımızın başı sağolsun" dedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesi nedeniyle ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses başsağlığı mesajı yayınladı. Kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin üzüntüsünü yaşadığını belirten Tatlıses " Kardeş İran'ımızın başı sağolsun" dedi.

MAHSE AMİNİ'NİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULMUŞTU

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölmesinden İbrahim Reisi sorumlu tutulmuştu.

22 yaşındaki Mahsa Amini 13 Eylül'de İran'ın kuzey batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız kentinden başkent Tahran'a gelmiş ve başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Polis, Amini'nin gözaltında tutulduğu yerde kalp yetersizliği nedeniyle yere yığıldığını açıklamıştı. Ailesi ise Mahsa Amini'nin güvenlik güçlerince dövüldüğünü iddia ediyor. Amini, üç gün hastanede komada kaldıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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