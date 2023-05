Hande Erçel, havalimanında muhabire tepki gösteren sevgilisi Hakan Sabancı'yı savundu

Oyuncu Hande Erçel, Cannes Film Festivali dönüşü havalimanında kendilerini görüntüleyen muhabire "Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız? Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım" diyerek tepki gösteren sevgilisi Hakan Sabancı'yı savundu. Oy kullandığı okulun çıkışında konuşan Erçel, "Dışarıda her yerde çekilebiliriz ama her seferinde havalimanında olmak gerçekten çok rahatsız edici. Orada yorgun oluyoruz, tepki de onaydı" dedi.