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Gülben Ergen, kurye Muharrem'e piyano hediye etti

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Gülben Ergen, kurye Muharrem'e piyano hediye etti

Şarkıcı Gülben Ergen, sipariş götürdüğü otelde piyano çalarak sosyal medyada gündem olan motosikletli kurye Muharrem Can İncir'e bir piyano hediye etti.

Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'in, Mozart'ın en bilinen eserlerinden 'Türk Marşı'nı çalması kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
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ERGEN'DEN JEST
Piyanist kurye Muharrem Can İncir'in performansını izleyen ünlü isimler de genç yeteneğe destek ve tebrik mesajları yolladı.
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Bu isimlerden biri olan şarkıcı Gülben Ergen, Muharrem Can İncir ile bir araya gelerek piyano hediye etti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Muharrem Can İncir Gülben Ergen Magazin Haberler

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