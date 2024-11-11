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Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

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Ünlü iş insanı Uğur Akkuş, eşi eski manken Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Akkuş'un paylaşımında, 'Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış' ifadesi dikkat çekti. Ebru Şallı ise boşanma kararını kendisinin aldığını ve 8 ay önce avukatına vekalet verdiğini duyurdu. Haberler.com stüdyosunda gerçekleştirilen 'Magazin Bahane' programında bu konu masaya yatırıldı.

Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. İş insanı Akkuş, eşi eski manken Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"AŞK EVLİLĞİ ZANNETMİŞİM"

Ancak Akkuş'un paylaşımında asıl dikkat çeken kısımlar ise Şallı'yı suçlaması oldu. Akkuş'un paylaşımında yer verdiği "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

EBRU ŞALLI'DAN BOŞANMA PAYLAŞIMI

Herkes, Ebru Şallı'nın bu paylaşıma ne yanıt vereceğini merakla bekliyordu. Eski manken Ebru Şallı'dan çok konuşulan boşanma mesajıyla ilgili ilk kez açıklama geldi. Şallı, boşanma kararını kendisinin aldığını ve 8 ay önce avukatına vekalet verdiğini duyurdu.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

"UĞUR AKKUŞ VE GONCA DERİN BİR YILDIR DOSTÇA GÖRÜŞMEYE BAŞLAMIŞ"

Haberler.com stüdyosunda gerçekleştirilen 'Magazin Bahane' programında, Moderatör Duygu Yazıcı, Sunucu ve Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ve Gazeteci Hakan Solaker ikili arasında kopan fırtınaları masaya yatırdı.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

Kalaycıoğlu, kendisine gelen duyumlara göre Uğur Akkuş'un son bir senedir eski eşi Gonca Derin ile dostça görüşmeye başladığını söyledi. Derin'in, Akkuş ile evliliği süresince çok ciddi fiziksel şiddet gördüğünü hatırlatan Kalaycıoğlu. Akkuş ile Şallı arasında da son bir senedir finansal fırtınaların koptuğunu ünlü iş insanının paylaşımındaki serzenişleri de aslında eski eşine yaptığını ifade etti. Akkuş ile Derin'in sürekli telefon trafiğinde olduğunu ve dertleştiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, "Gonca Derin'in ne hissettiğini gerçekten çok merak ediyorum" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

"OLAY FİNANS ANLAMINDA DAHA DA BÜYÜYECEK"

Olayın finans anlamında daha da büyüyeceğini düşündüğünü aktaran Kalaycıoğlu, işin içinde Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın da olduğunu kaydetti. Uğur Akkuş'un finansal anlamda geriye dönük çok ciddi bir kaybının olduğunu belirten Kalycıoğlu, bu kaybın peşine düşmesi durumunda paranın trafiğini ve nereye gittiğini görebileceğini ve olayın bu şekilde büyüyeceğini bildirdi.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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