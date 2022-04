Estetik İddialarına Yanıt!

44 yaşındaki şarkıcı Meyra, burun estetiği yaptırdığı yönündeki haberle gündeme geldi.

ESTETİK İDDİASINI YALANLADI

Geçtiğimiz günlerde bir TV programına katılan Meyra, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Allah'ın verdiği yüze dokunulmaz" diyerek estetik iddiasını yalanladı.

MEYRA KİMDİR?

Şarkıcı Meyra kimdir, nereli ve mesleği ne; Meyra, 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Meyra, Türk şarkıcıdır. 2022 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Müziğe olan yeteneğini 9 yaşındayken ünlü bestekar Avni Anıl keşfetmiş, bunun üzerine 10 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda 8 sene sürecek olan akademik müzik eğitimine başlamıştır.

Lise yıllarında bazı sanatçılara vokal yaparak kariyerindeki ilk adımlarını atan Meyra, 1993 yılında 15 Yaşında iken Peker Müzik Yapım'dan "Hümeyra" adı ile "Bana Gel" isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu albümden "Ümitsiz Vaka" ve "Bana Gel" şarkılarına klip çeken Meyra, henüz 18 yaşında yaptığı "Nur Topu" isimli ikinci albümüyle esas çıkışını yapmıştır. Öyle ki herkes bu albümü Meyra'nın ilk albümü sanmaktadır. İlk albümünü "Hümeyra" olarak çıkaran Meyra, ikinci albümünde adını Meyra olarak değiştirerek kısa zamanda tanınan bir isim olmayı başarmıştır. Yakaladığı çıkış ile, 1996 yılında düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" dalında aday olmuş, ancak ödülü Özlem Tekin almıştır. Bu daldaki diğer adaylar ise Gülşen, Niran Ünsal ve Sibel Bilgiç'tir. İkinci albümüyle aynı ismi taşıyan şarkısı "Nur Topu", "Yüzümü Güldüremezsin" ve son olarak da "Vallahi Olmaz" olmak üzere toplam 3 tane video klip çekmiştir.

İlk albümünden sonra ABD'de yaşamaya ve burada müzik eğitimi almaya karar veren şarkıcı, böylelikle Amerika'da 5 yıl süresince "New World School of The Arts"ta akademik opera eğitimiyle devam etmiştir. Lirik soprano sesini profesyonel bir arya yorumcusu olarak geliştirmeyi amaçlayan Meyra, aldığı müzik eğitimi yanında çeşitli stüdyolarda Amerikalı müzisyenlerle çalışarak İngilizce şarkılar ortaya çıkarmıştır. Özellikle, "Only When I Breath" isimli şarkısı ve gösterdiği performans ile Arif Mardin'in de dikkatini çekmeyi başarmış, daha sonra bu şarkıyı 3. albümüne dahil etmiştir.

2003 yılında Türkiye'ye geri dönüş yapma kararı alan şarkıcı, müzik direktörlüğünü Ozan Çolakoğlu'nun üstlendiği; Sezen Aksu, Aysel Gürel, Ümit Sayın, Zeynep Talu gibi müzik dünyasının önemli isimlerinin de imzasının yer aldığı ve Özgür Buldum, Volga Tamöz, Aytuğ Yargıç ve Alper Erinç'in de düzenlemelerini yaptığı üçüncü stüdyo albümü "Başka Bir Kadın"ı Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür. Bu albümde sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait 4 şarkı yer almış ve albümün ilk klibi olarak "Efendim" seçilmiştir. İkinci video klip ise, Albinoni'nin 1600'lü yıllarda yarattığı "Adagio" adlı klasik eserini de opera-şan tekniğiyle Türkçe ve İtalyanca olarak yorumladığı "Elveda" olmuştur. Ajda Pekkan'ın "Sana Ne Kime Ne" adlı parçasını yeniden yorumlayan şarkıcı, bu şarkıyı üçüncü video klip olarak belirlemiş ve yaz aylarında bu şarkıya bir video klip çekmiştir. Son olarak ise sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı "Her Şey Eskir" isimli parça sonbaharda kliplenmiş ve bu şarkının klibinde şarkıcıya Vatan Şaşmaz eşlik etmiştir.

2009 yılının Haziran ayında ise bu kez bambaşka bir projeyi müzikseverlerin beğenisine sunan şarkıcı, "4 Tenor" adını verdiği 4. albümünde önemli tenorlarla düet şarkılar hazırlamıştır. İlk olarak orijinali bir Bulgar sanatçının bestesi olan şarkıya Sinan Akçıl tarafından söz yazılmış ve şarkıcı bu şarkıyı Burak Kut ile beraber yorumlamıştır. "Karar Bize Ait" adını taşıyan bu şarkıyla Meyra, böylelikle ilk kez Billboard Türkçe Top 20 Listesi'ne giriş yapmış ve bu şarkısıyla en yüksek olarak 11 numaraya yükselmiştir. Ayrıca Meyra bu albümde, eski Yüksek Sadakat solisti Cemil Demirbakan, Ferhat Göçer ve önemli bir Yunan tenor olan Mario Frangoulis ile de düetler yapmıştır.

2011 yılında "Aşklayalım" adlı bir albüm çıkarmıştır. Bu albümün ilk klibini, sözü ve müziği Şehrazat (müzisyen) imzalı "Aşklayalım"a çekmiştir. Meyra iki yıl aradan sonra yeni single çalışması "Son Liman" ile Nisan ayında müzikseverle buluştu. GNL etiketiyle yayınlanan single çalışmasının sözleri Daniel Taşel'e bestesi ve düzenlemesi Febyo Taşel'e ait. "Son Liman" ın Daniel Taşel imzalı bir de remiks versiyonu bulunuyor.

Meyra 2014 yılında Cemil Demirbakan ile düet yaptığı yeni single çalışması "Sen Anla" ile dinleyicileri ile buluşmuştur. En son 2015 yılında "Karla Karışık" adlı bir single yayınlamıştır.

MEYRA'NIN ÖZEL YAŞAMI

Nazlı Ilıcak ve Kemal Ilıcak'ın oğulları Mehmet Ali Ilıcak ile evli olan Meyra'nı bu evlilikten Kemal adında bir oğlu vardır.

Snob Magazin / Magazin