İnternette sorun mu var ve neden yavaş gibi sorular, 23 EKİM 2024 akşam saatleri itibariyle kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş?

İNTERNET YAVAŞLADI MI?

Milyonlarca vatandaş, internete erişim sağlamakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz günlerde teknik sorunlar nedeniyle erişilemeyen sosyal medya platformlara dairin erişim sorunuyla ilgili henüz resmi bir yanıt gelmedi.

YouTube çökme raporları 23 Ekim tarihinde platforma girişte sorun yaşayan kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İnternet genelinde yaşanan yavaşlama sorunu meydana gelirken YouTube'da da erişim sorunu olduğu görüldü. YouTube çöktü mü sorusu da bu bağlamda, mobil ve masaüstü uygulama erişimde sorun yaşayan kullanıcılar tarafından gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları internete erişimde sorun yaşıyor. İnternete yaşanan erişim sorunu Ankara'daki patlama sonrası erişim engeli iddiaları nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

İşte hata raporu:

İnternette yaşanan yavaşlık sorunu ile ilgili olarak henüz resmi makamlardan ya da servis sağlayıcılardan gelen bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça biz de sizlerle paylaşacağız.