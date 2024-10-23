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İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin binaya ellerinde uzun namlulu silahlarla girdiği, patlamanın hemen ardından çatışmanın çıktığı görüldü.

Ankara'nın Kahramanmakazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinin önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulurken, olayın terör saldırısı olduğu belirtildi.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşandı. Çatışmanın hala devam ettiği belirtilirken, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin ellerinde uzun namlulu silahlarla binaya girdiği, daha sonra çatışmanın çıktığı görüldü.

İşte saldırı anının görüntüleri:

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Kahramankazan Teknoloji Ekonomi Ankara Terör TUSAŞ Uzay

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Yorumlar (12)

Kenan Star:

bunlar kendini alevi sanan dhkpc li kilicdaoglu sempatizanlari

6
36
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JokerAllame:

o hainler yakinda mecliste olacak ama ona ne diyorsunuz :)

28
12
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Adem Sakar:

Türkiye’nin başkentine hemde ağır silahla he valla şans eseri hayatta yaşıyoruz. Bende bi tane bıçak olsa herkes üstümü arar şuraya bak ya

26
1
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cihan 10:

Olay israil ve amerika bizim savunma sanayimize saldırtıyo mu??

15
11
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Emre Erdogan:

Terör örgütü bitmedi gelin bizimle anlaşın demek için güzel bir operasyon.. Bahçeli ye destek vermişler

6
0
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Fırat Soydan:

ülkenin haline bak yazıklar olsun

6
0
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Ahmet Aydın null:

adama bak görüşürüz dio ne rahat la

0
0
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Abdullah KARAMAN:

Barışı istemeyenler yaptı.(ABD, İsrail, İngiltere)

0
0
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emin demirtaş:

ALLAHIM DEVLETİN EN ÖNEMLİ KURUMUNA ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYIP NASIL GİREBİLİRLER

0
0
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