İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin binaya ellerinde uzun namlulu silahlarla girdiği, patlamanın hemen ardından çatışmanın çıktığı görüldü.
Ankara'nın Kahramanmakazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinin önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulurken, olayın terör saldırısı olduğu belirtildi.
SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Patlamanın ardından bölgede büyük panik yaşandı. Çatışmanın hala devam ettiği belirtilirken, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin ellerinde uzun namlulu silahlarla binaya girdiği, daha sonra çatışmanın çıktığı görüldü.
İşte saldırı anının görüntüleri: