Galatasaray'dan TFF'ye eşi benzeri görülmemiş protesto

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Yunus Akgün gerilimi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile federasyon arasında adeta savaş çıktı. Cimbom'un başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi ve davetini geri çevirdi.

"SEVK ETMEYİN" TALEBİNE RAĞMEN SEVK EDİLDİ

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, dünöğlen saatlerinde TFF'ye giderek başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Öztürk, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmemesini, yaptığı paylaşımın sevki gerektirmediğini iletti. Ancak Yunus Akgün, akşam saatlerinde PFDK'ye sevk edildi.

DURSUN ÖZBEK, TFF BAŞKANINI PROTESTO ETTİ

Bu gelişme üzerine Galatasaray, TFF'ye tepki gösterme kararı aldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray - Elfsborg maçı için İstanbul'a geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ceferin ile yenilecek yemeğe tüm Süper Lig kulüp başkanlarını davet etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Galatasaray'a, hocası Okan Buruk'a, oyuncularına yönelik Hacıosmanoğlu'nun tavırları nedeniyle protesto etti ve bu yemeğe katılmadı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray'ın Elfsborg ile oynayacağı mücadelede Ceferin ile birlikte tribünde olacağı da aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmişti. Ayrıca siyah-beyazlı takımın PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü Yunus'u TFF'ye şikayet edeceği de ileri sürülmüştü. Daha sonra yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun paylaşımındaki hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştı.