Okullar tatil mi 24 Ekim Perşembe? SON DAKİKA!

Okullar tatil mi? Okullar tatil mi valilik son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ankara Tusaş'taki terör saldırısı nedeniyle okulların yarın tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 24 Ekim okullar tatil mi? Detaylar...

OKULLAR TATİL Mİ 24 EKİM?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Patlamanın ardından silahlı çatışma çıktı. Hain saldırıda 4 vatandaşımız şehit oldu, 14 vatandaşımız yaralandı. 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Terör saldırısının ardından yarın okullar tatil mi olacak merak ediliyordu. Henüz Valilik tarafından yapılmış bir tatil açıklaması bulunmuyor.

Gelişmeler oldukça haberimizde yer alacak...