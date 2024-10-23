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Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu?

Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu?
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23 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen dizi bölümlerinin iptal olup olmadığı merak konusu oldu. Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Peki, Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu?

23 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen dizi bölümlerinin iptal olup olmadığı merak konusu oldu. Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu?

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Üzücü gelişme sonrası kanallar dizilerinin yeni bölümlerini erteledi.

23 Ekim günü dizlerin yeni bölümleri yayınlanmadı.

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan diziler için henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

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