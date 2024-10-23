Ankara'da TUSAŞ tesisine yapılan saldırının ardından iternette yavaşlama yaşandı. Vatandaşlar bununla beraber diziler yayınlanacak mı merak etti. Peki, Çarşamba günü dizileri hangileri?

BUGÜN DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DİZİLERİ HANGİLERİ?

23 Ekim TV yayın akışları:

Kanal D: Maymunlar Cehennemi

Star TV: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

Now TV : Leyla: Hayat, Aşk, Adalet (Ertelendi)

Show TV : Sandık Kokusu (Ertelendi)

ATV : Kuruluş Osman (Ertelendi)

TRT 1 : UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları

TV8 : MasterChef Türkiye 2024