Çarşamba günü dizileri hangileri?
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Gelişmeler sonrası kanallar dizi yeni bölümlerini yayınlamadı. Peki, Çarşamba günü dizileri hangileri?
Ankara'da TUSAŞ tesisine yapılan saldırının ardından iternette yavaşlama yaşandı. Vatandaşlar bununla beraber diziler yayınlanacak mı merak etti. Peki, Çarşamba günü dizileri hangileri?
BUGÜN DİZİLER YAYINLANACAK MI?
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bugün Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda üç kişi şehit olurken, 14 kişi de yaralandı. İki teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DİZİLERİ HANGİLERİ?
23 Ekim TV yayın akışları:
Kanal D: Maymunlar Cehennemi
Star TV: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
Now TV : Leyla: Hayat, Aşk, Adalet (Ertelendi)
Show TV : Sandık Kokusu (Ertelendi)
ATV : Kuruluş Osman (Ertelendi)
TRT 1 : UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları
TV8 : MasterChef Türkiye 2024