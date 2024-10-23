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Ankara'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 24 Ekim okullar tatil mi?

Ankara'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 24 Ekim okullar tatil mi?
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Ankara TUSAŞ'ta yaşanan patlamanın ardından Ankara'da yaşayan öğrenciler, veliler ve öğretmenler Ankara'da okullar tatil mi merak ediliyor. Ankara Valiliği okullar tatil mi açıklaması merakla bekleniyor. Öğrenciler Ankara okullar tatil mi 24 Ekim sorusuna yanıt arıyor. Peki Ankara okullar tatil mi? Detaylar...

Okullar tatil mi 24 Ekim? Ankara Valiliği okullar tatil mi açıklaması merakla bekleniyor. Öğrenciler Ankara okullar tatil mi 24 Ekim sorusuna yanıt arıyor. Peki Ankara okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 24 EKİM?

Ankara TUSAŞ'ta yaşanan patlama sonrası Ankara'da okullar yarın 24 Ekim Perşembe günü tatil mi merak ediliyor.

Ankara Valiliği'nin konu ile ilgili henüz bir açıklaması bulunmuyor.

Ankara'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 24 Ekim okullar tatil mi?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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