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Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

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Lüks yaşantılarıyla gündeme Dilan ve eşi Engin Polat'ın lüks mal varlıklarına ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ihale açtı. İhalede Dilan ve eşi Engin Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı.

Milyonlarca liralık araçlarını sosyal medyada sürekli paylaşan Dilan ve eşi Engin Polat Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nin son kararıyla adeta şoke oldu. TMSF, Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'ne kayıtlı lüks araçlar için ihale usulüyle satış düzenleyecek.

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

Dilan ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma sonrası TMSF'nin kayyım olarak atanması sonrası mal varlıklarına ilişkin yeni bir uygulama gündemde. Polat çiftinin sahibi oldukları "Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ne ait araç satış ilanı açıldı. Söz konusu ilanda Polat çiftine ait lüks araçlar, özellikleri ve fiyatıyla birlikte listelendi.

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

Listede lüks araçların fiyatları dudak uçuklattı. Ferrari FERRARI MARKA, 296 GTB 2022 model aracın fiyatının 34 milyon 750 bin lira olduğu görüldü. Yüksek güvenlikli kapalı otoparkta tutulan araçlardan "PORSCHE PANAMERA 4 PLANTINUM EDİTİON 2,9-330 2022 model" ilanlı araç için istenen bedel ise 13 milyon 950 bin lira olarak görüldü.

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

İHALENİN ŞARTLARI DA BELLİ OLDU

Dilan ve eşi Engin Polat'ın lüks araçlarının satışının yapılacağı açık artırma ihalesinin detayları da belli oldu. Buna göre, haleye katılacakların kapalı zarfla komisyona gönderecekleri teklifler, arasında en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

Komisyonun onayı sonrası lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak. 22 Nisan saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN AVUKATLARI HABELER.COM'A KONUŞTU

TMSF'nin ihalesinin hukuki açıdan ne anlama geldiğini Polat çiftinin avukatlığını yapan Avukat Hüseyin Kaya'ya sorduk. Polat çiftine yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirten Avukat Kaya, Haberler.com'a verdiği bilgide TMSF'nin satış işlemini "Henüz neticelenmemiş, yargılaması bitmemiş bir konuda vatandaşın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi ve mağdur edilmesi anlamına geliyor" ifadeleriyle değerlendirdi.

Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkarıldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

suçlu değillerse neden mallarına el konuldu? eğer suçlular ise neden dışardalar ?

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

bu memlekette ekmek çalarsan hırsız olup yıllarca cezaevinde yatarsın.şayet devleti dolandırıp garibanın parasına çökersen 6 ay yatarsın sonrada adın da bey efendi olu verir

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Alın teriyle para kazanan kişi bir tane lüks araç alır 3-5 tane değil. Kara para olduğu ap açık ortada

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

hadi yine yaşadınız saray kemikçileri

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