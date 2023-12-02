DİKKAT!.. GOOGLE, MİLYONLARCA HESABI SİLİYOR..

Google'ın etkin olmayan kullanıcılarla ilgili kurallarını değiştirmesi nedeniyle milyonlarca Gmail hesabı, yarından itibaren silinmeye başlanacak.

Üç haftadan itibaren, iki yıldan uzun süredir kullanılmayan tüm Gmail hesapları silinecek.

Yakın zamanda etkin olmayan Google Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve Google Fotoğraflar hesapları da tüm içerikleriyle birlikte silinmiş olacak.

Kullanıcılara bildirim gidecek

Silinme riski altındaki hesaplara, kaldırılmalarından önceki aylarda birden fazla bildirim gönderilmişti.

Google, etkin olmayan hesapların suçlular tarafından ele geçirilip spam veya diğer kötü amaçlı içerikler için kullanılması riskini azaltmak için bu değişikliğin gerekli olduğunu söylüyor.

Unutulan veya gözetimsiz hesapların ele geçirilme olasılığı, aktif olarak tutulan hesaplara göre çok daha yüksektir.

Bunun nedeni, eski hesapların genellikle güncel olmayan veya yeniden kullanılmış şifrelere dayanması ve iki faktörlü kimlik doğrulama kurulumuna sahip olma ihtimalinin on kat daha az olmasıdır.

Son analizler, saldırıya uğramış Gmail hesaplarının darkweb'de 60 dolara satıldığını gösteriyor .