Cem Yılmaz yeni gösterisiyle dönüyor! Binlerce liraya satılan biletler dakikalar içinde tükendi

Filmlerinin yanı sıra gösteriyle de yıllara damga vuran başarılı komedyen Cem Yılmaz, gösterileriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz'ın en yüksek 4 bin 400 TL'ye satılan biletleri de kısa süre içinde bitti.

BİLETLER TÜKENDİ

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak. Ünlü ismin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemenin maliyeti ise tamı tamına 4 bin 400 TL. Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi. Ünlü isim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix'in 'Türkiye'de en çok izlenen 10 yapım' listesinde kendisinin 1. olduğunu gösterdiği bir kareyi yayınlayarak "Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş" dedi.