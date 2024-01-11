Cem Yılmaz yeni gösterisiyle dönüyor! Binlerce liraya satılan biletler dakikalar içinde tükendi
Başarılı komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından yeni gösteriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz'ın gösterisinin biletleri ise 495 TL ile 4 bin 400 TL arasında satıldı. Gösterinin şubat ve mart ayındaki gösterisi için açılan biletler ise dakikalar içinde tükendi.
Filmlerinin yanı sıra gösteriyle de yıllara damga vuran başarılı komedyen Cem Yılmaz, gösterileriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz'ın en yüksek 4 bin 400 TL'ye satılan biletleri de kısa süre içinde bitti.
BİLETLER TÜKENDİ
Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak. Ünlü ismin biletleri 495 TL'den satışa çıktı. Gösteriyi VIP kısımdan izlemenin maliyeti ise tamı tamına 4 bin 400 TL. Instagram hesabından şubat ve mart ayı için gösteri afişlerini paylaşan Yılmaz, biletlerin dakikalar içinde tükendiğini söyledi. Ünlü isim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Netflix'in 'Türkiye'de en çok izlenen 10 yapım' listesinde kendisinin 1. olduğunu gösterdiği bir kareyi yayınlayarak "Top 10 in Turkey! 3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem bitmiş" dedi.