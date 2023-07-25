BAŞKENTİMİZDE ARABA KİRALAMAK İSTERSENİZ!

Araç kiralama hizmetleri, hem bireysel hem de firma sahipleri için pek çok avantaja sahiptir. Araç kiralama sektörünün kişilere sunmuş olduğu bu avantajlar nedeni ile sektör günden güne gelişme kaydeder.

Ankara'da Araba Nasıl Kiralanır?

Seyahat etmenin en önemli noktalarından bir tanesi konforlu bir yolculuktur. Özellikle keşfedilmek istenen noktaların her bir noktasını en iyi şekilde gezmek, değerlendirmek ve merak edilen tüm noktaları dolu dolu geçirebilmek için büyük bir zamana ihtiyaç vardır. Keşfedilmek istenen ile ulaştıktan sonra gezip görülecek yerleri toplu taşıma ile gezmek oldukça zor ve meşakkatli bir süreçtir. Aynı zamanda çeşitli illerde toplu taşıma saatleri belirli bir süreye kadar hizmet verir.

Bu durumda gezip görülecek noktaların bir kısmının gezilmesi mümkün olmayabilir. Araç kiralama hizmetleri, son dönemlerde en çok rağbet gören seyahat hizmetlerinden bir tanesidir. Hem konforlu hem de rahat bir gezi deneyimi sunan araç kiralama hizmetleri, herkesin ekonomisine uygun olan fiyatlar ile pek çok seçenek sunar.

Araç kiralama hizmetleri havalimanı başta olmak üzere online sitelerden de yararlanılabilir. Ankara ili, metropol bir şehir olmasından dolayı arabasız seyahat etmek oldukça zordur. Havalimanına inil yapıldığında Ankara araç kiralama hizmeti sunan firmalardan destek alınarak kiralama işlemleri başlatılabilir.

Ankara'da araba kiralamak için ilk olarak hangi model aracın seçileceği belirlenmesi gerekir. Aynı zamanda hangi tarihler arasında araç kiralama yapılacağının da kiralama sürecinde bilinmesi şarttır. Gerekli olan bilgiler tamamlandıktan sonra kimlik ile araç kiralama hizmetlerinden kolaylıkla yararlanılabilir.

Araç Kiralama Hizmetlerinin Avantajları Nelerdir?

Araç kiralama hizmetleri, hem bireysel hem de firma sahipleri için pek çok avantaja sahiptir. Araç kiralama sektörünün kişilere sunmuş olduğu bu avantajlar nedeni ile sektör günden güne gelişme kaydeder. Araç kiralama hizmetlerinin avantajları şu şekildedir;

Şirket çalışanlarının daha konforlu ve güvenli bir şekilde ofise gelebilmelerine imkan tanıyan araç kiralama hizmetleri, kişileri hem toplu taşıma zahmetinden kurtarırken hem de firma sahiplerinin ekstra maliyetlerinin oluşmamasına yardımcı olur.

Türkiye'de son model araçlar oldukça yüksek fiyatlara satışa sunulur. Özellikle sıfır araçlarda belirlenen vergiler ve ekstra araç maliyetleri firmaların bütçelerinin önemli ölçüde etkilenmesine neden olur. Firma sahipleri direkt olarak araç satın almak yerine araç kiralama hizmetlerinden yararlanarak finansal açıdan avantaj sağlayabilir.

Araç kiralama hizmetlerinde pek çok marka ve model bulunmasından dolayı istenilen birçok araç kolaylıkla bulunabilir.

Kiralamak istenilen araçların hangi türünde olacağı, vites seçenekleri, aracın sınıfı, marka ve modeli gibi seçenekleri tamamen talebe uygun olarak tercih edilebilir.

Kiralama hizmetlerinin en önemli avantajlarından bir tanesi aracın periyodik bakımları, lastik değişimleri, tamamen kiralama şirketi tarafından yapılır. Bu işlemler için ekstra herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaz.

Araçlarda meydana gelen hasar ve kaza durumunda yol yardım ve aracın tamirinin yapılma sürecine kadar olan süre içerisinde muadil araç hizmeti sunulur.

Zaman ve maliyetten büyük oranda tasarruf edilmesini sağlayan araç kiralama hizmetleri istenilen tüm zamanlarda ve istenilen süre boyunca hizmet verir.

Araç Kiralama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Araç kiralama yapılırken dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar vardır. Bu hususların her biri kiralama sürecinde ve kiralama sonrasında ciddi oranda kolaylık ve fayda sağlar. Kiralama yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;

Firma Araştırması

Araç kiralama, oldukça yaygın bir hizmet sektörü olmasından dolayı daha önce deneyimlenmiş olan firmalardan araç kiralama yapılması tavsiye edilir. Havaalanı ve benzeri alanlardan kiralama yapılacak ise kiralama yapmadan önce firma araştırılarak yorumlar okunabilir.

Ne Kadar Ödeme Yapılacağı Bilgisi

Araç kiralama yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi ödeme sürecidir. Günlük olarak alınan ücret dışında, talep edilen ekstra vergi, sigorta, kilometre ücreti, GPS sistemleri gibi çeşitli ücretler kiralama aşamasında talep edilebilir. Ankara araç kiralama yapılmadan önce ekstra ücret talep edilip edilmediğinin sorgulanması önem arz eder.

Aracın Sigortalı Olması

Araçlarda yapılan kasko ve trafik sigortası olası kaza durumlarında kişileri koruma altına alır. Bu nedenle kiralama yapılmadan önce kiralanacak olan aracın kasko ve trafik sigortasının olup olmadığının sorulması tavsiye edilir.

Kişi Sayısına Göre Araç Kiralama

Araç kiralama yaparken dikkat edilmeyen hususlardan bir tanesi aracın kişi sayısına göre kiralanmaması durumudur. Araç ne kadar büyük ve geniş ise fiyat bakımından küçük araçlara göre daha yüksek fiyatlıdır. Tek kişi için araç kiralanacak ise ufak araçlar tercih edilebilir.

Kilometre Kısıtlaması

Pek çok kiralık araç şirketleri kiralanacak olan araçların neredeyse tamamında kilometre sınırlandırılması yapılır. Sözleşmede belirtilen ortalama kilometrenin aşılması durumunda kiralayan kişinin ekstra bir ücret ödemesi gerekebilir. Bu durum ile karşılaşılmaması adına sözleşme imzalanmadan önce herhangi bir kısıtlama olup olmadığının bilinmesi gerekir.

Erken Rezervasyon Fırsatları

Uçağın havalimanına iniş saatinin belirli olduğu durumlarda araç kiralamak için erken rezervasyon hizmetlerinden yararlanılabilir. Aynı zamanda online olarak yapılan araç kiralama hizmetlerinde fiyat bakımından ekstra indirim kampanyalarından yararlanılabilir.

Araç Kiralama Fiyatları Ne Kadar?

Araç kiralama fiyatları tercih edilen aracın marka ve modeline göre değişkenlik gösterebilir. Contact rent a car uzun yıllardır kiralama sektöründe yer alır. Bu nedenle herkesin bütçesine ve standartlarına uygun, araç filosunda çeşitli araçlar barındırır. Contact rent a car kiralama fiyatları günlük, aylık ve senelik olarak farklı fiyatlarda kişilere sunulur. Uzun dönem kiralama seçeneklerinde araç kiralama fiyatları daha uygun fiyatlardadır. Talebe ve bütçeye uygun olarak araç kiralama hizmetlerinin sunduğu avantajlardan yararlanılabilir.