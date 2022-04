Arif Hür Yazdı: Monica Bellucci, Türkiye'den Ne Sipariş Etti? İşte Cevabı...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Monica Bellucci; Tom Volf'un yazıp yönettiği, Maria Callas'ın hayatına dair bilinmeyen detayların yer aldığı 'Maria Callas: Mektuplar ve Anılar' adlı tek kişilik oyunuyla, ikinci kez Türkiye'de sahne aldı.

Gazeteci Arif Hür, dünyaca ünlü oyuncu Monica Bellucci'nin İstanbul ziyaretinin perde arkasını yazdı.

Hür, "Monica Bellucci tam bir yastık tutkunu çıktı. Ünlü yıldızın, Rıfat Özbek'in 'The New Hera' adını verdiği yeni koleksiyonundan çok sayıda yastık siparişi verdiği bilgisine ulaştım. Bellucci, lüks evini Türk yıldızın tasarımlarıyla süsleyecek" ifadelerini kullandı.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Uluslararası sinemanın en ünlü yüzlerinden olan Monica Bellucci, Maria Callas: Mektuplar ve Anılar' ile Türkiye'deki sevenlerine uzun yıllar unutamayacakları bir gösteri sundu.

"YASTIK SİPARİŞİ VERMİŞ"

İtalyan yıldız Monica Bellucci'nin, Türkiye ziyareti esnasında moda tasarımcısı Rıfat Özbek'in, 'The New Hera' adını verdiği yeni koleksiyonundan çok sayıda yastık siparişi verdiği bilgisine ulaştım.

Ünlü yıldız Monica Bellucci, ilhamını Yunan mitolojisindeki en güçlü kadın tanrıçadan alan 'The New Hera' koleksiyonunu çok beğenmiş.

"KOLEKSİYONU KENDİSİYLE ÖZDEŞLEŞTİRMİŞ"

Koleksiyon, mitololojideki gelmiş geçmiş en güçlü ve cesur kadının zerafetini yansıtıyor. Monica Bellucci de bu koleksiyonu kendisiyle özdeşleştirmiş.

Anlayacacağınız; ünlü yıldız Monica Bellucci, lüks evini bir Türk yıldızın tasarımlarıyla süsleyecek."

MONICA BELLUCCİ KİMDİR?

"Monica Anna Maria Bellucci" Città di Castello, Umbria, İtalya'da nakliyat şirketi sahibi Luigi Bellucci ile ressam Maria Gustinelli'nin kızı olarak 30 Eylül 1964 tarihinde dünyaya geldi. 16 yaşında Liceo Classico isimli okula başladığı sıralarda modellikle tanıştı.

1988'de Avrupa'nın moda merkezlerinden biri olan Milano'ya taşındı ve güzelliği ile kısa sürede dikkat çekti. Bir süre sonra Elite Model Management ile anlaşan Bellucci, 1989'dan itibaren önce Paris'te göze çarptı, ardındansa Avrupa dışında New York'ta da tanınan bir model haline geldi.

1992 yılında ilk büyük sinema denemesi olan ve Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins ve Keanu Reeves'in başrollerinde olduğu Francis Ford Coppola filmi Bram Stoker's Dracula'da, Dracula'nın vampir kadınlarından birini canlandıran Bellucci, 2000'e kadar yaklaşık 20 filmde küçüklü büyüklü rollerde oynadı.

1998'de İtalyan Max Payne dergisine ve GQ dergisine çıplak takvim çekimleri yapan Bellucci, 1999'da Maxim dergisinin '50 En Seksi Kadın Listesi'nde 6. iken, 2002'deki '100 En Seksi Kadın Listesi'nde 9. oldu. Aynı yıl ünlü internet sitesi Askmen'de 'En Çok Arzulanan Kadın' ('Most Desirable Woman') seçildi ve 2004'te 'Dünyadaki En Güzel 100 Kadın' ('Most Beautiful Women in the World') listesinde 1. sırada yer aldı. 8 Kasım 2004'te Fransız TV şovu 'La Plus Belle Femme du Monde'da izleyiciler tarafından dünyanın en güzel kadını seçilen Bellucci, 2005'te de FHM dergisinin 'Dünyanın 100 En Seksi Kadını Listesi'nde 89. sırada yer aldı.

MONİCA BELLUCCİ ÖZEL HAYATI

Monica Bellucci, 1989'dan 1995'e kadar aktör Nicola Farron ile nişanlı kaldı. 1999 yılında Dobermann ve Dönüş Yok da dahil olmak üzere birçok filmde beraber oynadığı ünlü Fransız sinema oyuncusu Jean-Pierre Cassel'in oğlu Vincent Cassel ile evlenen Bellucci, 12 Eylül 2004'te Roma'da Deva adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

2004 yılında kızına hamile iken İtalyan kanunlarına göre sadece evli çiftlerin tüp bebek sahibi olabilmelerini protesto etmek amacıyla İtalyan Vanity Fair dergisine çıplak pozlar vermiştir. Monica Bellucci ile eşinin, aralarındaki ilişkinin rutinleşmemesi için ayrı evlerde yaşadıkları bilinmektedir. 2010'da Leonie isminde ikinci kızı dünyaya geldi. 2013'te boşandı.

Monica Bellucci bir süredir kendisinden 18 yaş küçük Nicolas Lefebvre ile aşk yaşıyor.

