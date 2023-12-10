Aleyna Tilki Menejerlik Görevini Kendi Üstlenecek

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kendisine mobbing uygulandığını açıklayarak menejerliğini kendi üstleneceğini duyurdu. Polemikler sonrası sahne fiyatının 2 kat arttığı öğrenilen Tilki, sektöre ve organizatörlere isyan etmişti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Aleyna Tilki artık Menejer Haluk Şentürk ile çalışmayacak. Kendisine mobbing uygulandığını açıklayan ünlü şarkıcı menejerliğini kendi üstleneceği öğrenildi.

Şarkıcı açıklamalarının ardından medya hesabından "menejer@aleynatilki.com.tr" ibaresini ekledi.

FİYATI İKİYE KATLANDI

Ünlü şarkıcının bu polemikler sonrası sahne fiyatının 2 kat arttığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU!

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şarkı söylemesinin engellenmeye çalışıldığını belirterek sektöre ve organizatörlere isyan ederek sinkaflı bir küfür etmişti… Tilki, mesajında "Beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar" demişti.