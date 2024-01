81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu

Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödül Töreni bu sabaha karşı, Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşti. Geceye 5 ödülle Oppenheimer damga vururken, kazananlar ödüllerine kavuştu. Televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülün sahibi oldu.The Bear ve Beef dizileri 3 ödülle geceden ayrıldı.

İşte geceden Altın Küre Ödülü'yle dönenler;

SİNEMA ÖDÜLLERİ

En İyi Film (Drama): Oppenheimer

En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer

En İyi Özgün Şarkı: "What Was I Made For?" Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie

En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

En İyi Dizi (Drama): Succession

En İyi Dizi (Komedi): The Bear

En İyi Mini Dizi / TV Filmi: Beef

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef