24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti

Son yapımını 2020 yılında sevenlerinin beğenisine sunan şarkıcı Nur Ertürk, 24 eserden oluşan bir albüm çıkarıyor. Şarkıcı albümünde yer alan ilk türküsünün klibi için de kamera karşısına geçti.

24eserden oluşacak olan proje albümünü yapımcısı Celal Ulusu olan Ulusu Müzik'ten çıkaracak olan Nur Ertürk, klibinde usta yönetmen Çağdaş Ulusu ve 25 kişilik ekibiyle çalıştı. Yeni albümü için uzun süredir hazırlık yapan şarkıcı, klibinde giydiği kostümleri de kendisi tasarladı. Nur Ertürk'ün yeni albümü önümüzdeki günlerde tüm platformlarda yerini alacak. Klibinde son teknolojik çekimlerin kullanıldığını söyleyen Ertürk, yeni projesinde sevenlerini sürprizlerin beklediğini söyledi.