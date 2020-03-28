Maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü
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Çankırı, Ilgaz, 3. Sayfa

Maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü

Çankırı'da özel bir işletmeye ait olan kömür madeninde biriken gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

28.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:42
Maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü

Çankırı'da özel bir işletmeye ait olan kömür madeninde biriken gazdan zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Ilışık köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait yer altı kömür ocağında çalışan işçilerden 4'ü çalışma esnasında içeride biriken gazdan etkilendi. Durumun fark edilmesi üzerine 3 işçi kendini dışarı atmayı başarırken İbrahim Ağman (39) ise dışarıya çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 işçi ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken İbrahim Ağman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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