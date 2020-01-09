Madalyalı Hayme Ana MTAL öğrencilerinden Müdür Başyiğit'e ziyaret

09.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:24

İstanbul Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Gastronomi Festivalinden 3 madalya ile dönen Kütahya Hayme Ana MTAL öğrencileri İl Milli eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.



25-28 Aralık tarihlerinde, İstanbul Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Gastronomi Festivali lise Düzeyi Ana Yemek ve Tatlı Tabağı Yarışması'na katılan Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı'ndan Gülay Kocabacak tatlı tabağı kategorisinde bronz madalya, Ayşegül Bal tatlı tabağı kategorisinde bronz madalya, Necla Çoban ise ana yemek tabağı kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.



Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zekiye Nur Öziltürk, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alan öğretmenleri Nur Bahar Sarıtaş, Nur Sena Kurtulmuş, madalya alan öğrenciler Gülay Kocabacak, Ayşegül Bal ve Necla Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ile görüştüler. Müdür Başyiğit, öğrencileri, alan öğretmenlerini ve Okul Müdürü Zekiye Nur Öziltürk'ü başarılarından dolayı tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA