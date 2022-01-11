Madalya avcısı Gökçe, gözünü zirveye dikti

BURDUR (DHA) - Burdur'da televizyonda izleyip merak ettiği kick boks sporuna başladığında babasının 'sakatlanır' endişesiyle karşı çıktığı Gökçe Nur Tarhan (23), 6 yılda 3 Türkiye birinciliği, 6 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü, Avrupa ile dünya kupası şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük kazandı. Başarılarıyla gururlandırdığı babası en büyük destekçisi olan Tarhan, eksik kalan dünya şampiyonluğu madalyasını kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gökçe Nur Tarhan, ortaokulda hentbol takımına girdi. Televizyondan izlediği kick boks maçlarından etkilenen Tarhan, bu sporu yapmaya karar verdi. Kick boks antrenmanlarına katılan Tarhan, antrenör Deniz Sögü Koç ile çalışmalara başladı. Gökçe Nur Tarhan, 6 yıl önce başladığı kick boks sporunda ilk yılında Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonra katıldığı tüm turnuvalardan madalya ile dönen Tarhan, 2019 yılında İtalya'nın Rimini kentinde yapılan Best Fihgter Dünya Kick Boks Kupası'nda ay yıldızlı formayı giydi. Turnuvada 70 kilo K-1 kategorisinde dünya ikincisi olan Tarhan, 16-19 Eylül 2021'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Kick Boks Dünya Kupası'nda artı 70 kilo K1 kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

"Stadyumun bahçesinde güvenlik görevlisi arkadaşımla konuşurken karşıdan Gökçe'nin geldiğini gördüm. Baktım 'keşke benim sporcum olsa' diye düşündüm. Gökçe bize doğru geldi ve beni tanımadağı için 'Deniz Hoca'yı görecektim' dedi. Bu şekilde tanıştık. Ertesi gün geldi antrenmanlara başladık. 6 yıl oldu. O günden bu yana Gökçe başarıyla devam ediyor."