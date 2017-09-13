Maçta 2. Gol Geldi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş, Porto deplasmanında 1-0 öne geçti fakat ev sahibi takım beraberliği yakaladı.

Maçta 2. Gol Geldi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş, Porto deplasmanında 1-0 öne geçti fakat ev sahibi takım beraberliği yakaladı.

Kaynak: Dunya.com