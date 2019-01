Macron: "Brexit Anlaşması Mümkün Olanın En İyisi"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut Brexit anlaşmasının mümkün olanın en iyisi olduğunu, müzakere edilemeyeceğini söyledi.

Güney Kıbrıs ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu "MED 7" zirvesi bugün Güney Kıbrıs'ta düzenlendi. Lefkoşa'da gerçekleşen zirvede konuşan Macron, Brexit konusunda açıklamalarda bulundu. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit anlaşmasının reddedilmesinin ardından ülkenin geleceği için bir takım oylama yapılması beklenirken, Macron "Brexit anlaşması mümkün olanın en iyisi ve müzakere edilemez" dedi. Macron, "Hiç kimse İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkmasını istemiyor. Ama herkes her şeye hazırlıklı olmalı" diye konuştu.

Euromed7 zirvesinde ekonomi, sosyal yaşam, Avrupa Birliği projeleri, göç ile mücadele, iklim değişikliği ve güvenlik gibi konular ele alındı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA