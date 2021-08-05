Maçların rövanşı ne zaman? 5 Ağustos oynanan UEFA maçlarının rövanş karşılaşmaları ne zaman, hangi gün oynanacak?

Bugün UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçları oynandı. Temsilcilerimizden 2 takım berabere kalırken 1 takım ise galibiyetle sahadan ayrıldı. Maç sonuçlarına göre Galatasaray ve Trabzonspor rakipleriyle berabere kaldılar. Sivasspor ise deplasmanda 2-1 kazandı. Peki, bu maçların rövanşı ne zaman? 5 Ağustos oynanan UEFA maçlarının rövanş karşılaşmaları ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte tarihleri...