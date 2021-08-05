Maçların rövanşı ne zaman? 5 Ağustos oynanan UEFA maçlarının rövanş karşılaşmaları ne zaman, hangi gün oynanacak?
Bugün UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçları oynandı. Temsilcilerimizden 2 takım berabere kalırken 1 takım ise galibiyetle sahadan ayrıldı. Maç sonuçlarına göre Galatasaray ve Trabzonspor rakipleriyle berabere kaldılar. Sivasspor ise deplasmanda 2-1 kazandı. Peki, bu maçların rövanşı ne zaman? 5 Ağustos oynanan UEFA maçlarının rövanş karşılaşmaları ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte tarihleri...
Bugün oynanan UEFA maçlarının rövanş karşılaşmaları ne zaman, hangi gün oynanacak merak edildi. Peki, maçların rövanşı ne zaman? 5 Ağustos oynanan UEFA maçlarının rövanş karşılaşmaları ne zaman, hangi gün oynanacak? Detaylar sizlerle...
5 AĞUSTOS UEFA MAÇ SONUÇLARI!
Bugün temsilcilerimizin oynadığı maçların sonuçları şöyle:
- Trabzonspor 3 - 3 Molde
- Dinamo Batum 1 - 2 Sivasspor
- Galatasaray 1- 1 St. Jonhstone
RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN OYNANACAK?
Galatasaray'ın rövanş maçı : Rövanş maçı 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
Trabzonspor'un rövanş maçı : Rövanş maçı 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde oynanacak.
Sivasspor'un rövanş maçı : Rövanş maçı 12 Ağustos'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Tüm rövanş maçları haftaya 12 Ağustos Perşembe günü oynanacaktır.