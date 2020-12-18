Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından - Atılay Canel
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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından - Atılay Canel

18.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:54
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından - Atılay Canel

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 13. haftasında 2-1 kazandıkları Galatasaray maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 13. haftasında 2-1 kazandıkları Galatasaray maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Canel, karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Galatasaray'ın bekledikleri gibi bir taktik sergilediğini aktaran Canel, "Oyunun böyle olacağını daha önce biliyorduk. İlk yarı boyunca iyi oynadık. İkinci yarıda ilk dakikada golü bulunca istediğimizi daha fazla yaptık. Bu galibiyeti Karagümrük ailesine ve camiasına hediye ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bizim için iyi bir netice oldu. Oyunun şekli çok daha farklı olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kazandığımız için sevinçliyiz." diye konuştu.

Maç öncesinde 7 eksiklerinin olduğunu hatırlatan Atılay Canel, "Forma giyen bütün arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok daha fazlasını verdi." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından - Atılay Canel
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından - Atılay Canel
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından - Atılay Canel

Kaynak: Anadolu Ajansı

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