26.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:10

TFF 1. Lig'de Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, müsabakadan istedikleri sonuçla ayrıldıklarını bildirdi.

Vural, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, iyi bir mücadele sergiledikleri müsabakayı galip bitirdiklerini söyledi.

Ligde ilk 6 içinde kalabilme adına kendileri için dönüm müsabakasını geride bıraktıklarını kaydeden Vural, şöyle konuştu:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Giresunspor, daha önceki maçlarından daha disiplinli, daha istekli göründü ama istediğimiz sonucu aldık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu iş gününde çok güzel bir futbol havasında maç izlediler. Eskisinden daha kalabalık bir şekilde gelip bizi desteklediler."

Hakan Kutlu: "Önümüzdeki maçları kazanacağımızı düşünüyorum"



Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da her iki takımın da iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde 3 net pozisyonlarının olduğunu aktaran Kutlu, şunları kaydetti:

"Bunları değerlendiremedik. Rakibimizin de o dönemde pozisyonları oldu. Onlar 2 tanesini golle buluşturup sonucu aldılar. Bu istek ve arzuyu sahaya yansıttığımızda önümüzdeki maçları kazanacağımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde çok önemli bir Boluspor maçı var. Boluspor karşılaşmasından alacağımız 3 puan yeniden çıkış yapmamızı sağlayacaktır."

Kaynak: AA