Macaristan'da Sputnik V'yle aşılama süreci başladı
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Macaristan'da Sputnik V'yle aşılama süreci başladı

09.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:06
Macaristan'da Sputnik V'yle aşılama süreci başladı

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımına başlandığını açıkladı.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanımına başlandığını açıkladı.

Müller, basın toplantısında, ülkede bu haftadan itibaren aralarında Sputnik V'nin de bulunduğu dört aşının uygulandığını söyledi.

Halihazırda çok fazla Sputnik V aşısının bulunmadığını, ilk aşamada incelenmesi için aralık ayında ülkeye ulaşan 2 bin 800 dozun kullanılacağını kaydeden Müller, 2 Şubat'ta ülkeye getirilen 40 bin doz Sputnik V'nin ise inceleme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlayacağını ifade etti.

Diğer firmalarından da aşıların gelmeye devam ettiğini belirten Müller, bu kapsamda ülkeye bugün BioNTech-Pfizer'den 85 bin 410, perşembe günü ise Moderna'dan 21 bin 600 doz aşı ulaşacağını kaydetti.

Müller, ayrıca ülkede bugüne kadar 401 bin 791 kişiye aşı uygulandığını aktardı.

Ülkede son 24 saatte 1079 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 378 bin 734'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 94 artışla 13 bin 249'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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