Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı - Haberler
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Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı
AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Lübnan'ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'deki bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti.

Olayda yaralananların olduğu belirtildi.

Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.

Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi (2)

Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi (2)

 Son Dakika | Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Son Dakika | Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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