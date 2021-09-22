Litvanya'dan halka "Çin yapımı telefonlardan kurtulun" çağrısı

Litvanya Savunma Bakanlığı, vatandaşlara Çinli şirketlerin ürettiği cep telefonlarını satın almamalarını ve ellerindekilerden de kurtulmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Litvanya'da Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, Çin merkezli elektronik şirketi Xiaomi üretimi telefonların yerleşik sansür araçlarına sahip olduğu, Huawei marka cep telefonlarının ise siber saldırılara karşı savunmasız olabileceği tespit edildi. Raporda, Xiaomi'nin amiral gemisi 5g destekli mi 10T telefonunun "Özgür Tibet", "Yaşasın Tayvan bağımsızlığı" ya da "demokrasi hareketi" gibi terimleri algılayabilen ve sansürleyebilen bir yazılıma sahip olduğunun belirlendiği ifade edildi. Xiaomi'nin mi 10T 5G telefonundaki yazılımın "Avrupa Birliği" bölgesi için kapatıldığı, ancak herhangi bir zamanda uzaktan etkinleştirilebileceği aktarıldı.

"Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi kullanan tüm ülkeler için önemli"

Araştırmada ayrıca, Xiaomi cihazının şifreli telefon kullanım verilerini, Singapur'daki bir sunucuya gönderdiği belirtildi. Raporda, "Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi kullanan tüm ülkeler için önemli" denildi. Varsayılan internet tarayıcısı da dahil olmak üzere Xiaomi telefonunun sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimler listesinin 449'dan fazla terim içerdiği kaydedildi.

"Satın almayın ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulun"

Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius, söz konusu olaya yönelik yaptığı açıklamada halka çağrıda bulunarak, "Tavsiyemiz, Çin yapımı telefonları satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" dedi. - VILNIUS

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