Litvanya'dan halka 'Çin yapımı telefonlardan kurtulun' çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Litvanya'dan halka "Çin yapımı telefonlardan kurtulun" çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Litvanya'dan halka

Litvanya Savunma Bakanlığı, vatandaşlara Çinli şirketlerin ürettiği cep telefonlarını satın almamalarını ve ellerindekilerden de kurtulmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Litvanya Savunma Bakanlığı, vatandaşlara Çinli şirketlerin ürettiği cep telefonlarını satın almamalarını ve ellerindekilerden de kurtulmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Litvanya'da Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, Çin merkezli elektronik şirketi Xiaomi üretimi telefonların yerleşik sansür araçlarına sahip olduğu, Huawei marka cep telefonlarının ise siber saldırılara karşı savunmasız olabileceği tespit edildi. Raporda, Xiaomi'nin amiral gemisi 5g destekli mi 10T telefonunun "Özgür Tibet", "Yaşasın Tayvan bağımsızlığı" ya da "demokrasi hareketi" gibi terimleri algılayabilen ve sansürleyebilen bir yazılıma sahip olduğunun belirlendiği ifade edildi. Xiaomi'nin mi 10T 5G telefonundaki yazılımın "Avrupa Birliği" bölgesi için kapatıldığı, ancak herhangi bir zamanda uzaktan etkinleştirilebileceği aktarıldı.

"Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi kullanan tüm ülkeler için önemli"

Araştırmada ayrıca, Xiaomi cihazının şifreli telefon kullanım verilerini, Singapur'daki bir sunucuya gönderdiği belirtildi. Raporda, "Bu sadece Litvanya için değil, Xiaomi kullanan tüm ülkeler için önemli" denildi. Varsayılan internet tarayıcısı da dahil olmak üzere Xiaomi telefonunun sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimler listesinin 449'dan fazla terim içerdiği kaydedildi.

"Satın almayın ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulun"

Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Margiris Abukevicius, söz konusu olaya yönelik yaptığı açıklamada halka çağrıda bulunarak, "Tavsiyemiz, Çin yapımı telefonları satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" dedi. - VILNIUS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Rüya Tabirleri Rıza Çalımbay Lionel Messi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Emre Kılınç Cengiz Ergün Güzel Sözler Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Litvanya'dan halka 'Çin yapımı telefonlardan kurtulun' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:05:45. #1.11#