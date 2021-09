Life is Strange Remastered Collection Çıkış Tarihi Ertelendi

İki oyunu iyileştirilmiş görseller ile tek pakette toplayan Life is Strange Remastered Collection için çıkış tarihi sonunda netleşti.

Normalde 10 Eylül'de, Life is Strange: True Color ile aynı gün, çıkması planlanan Life is Strange Remastered Collection çıkış tarihi bir ay önce ertelenmişti. Yapımcı stüdyo Deck Nine, "geliştirici ekip üzerindeki ek baskıyı azaltmak" amacıyla oyunun 2022'de çıkacağını belirtmiş ancak tam bir tarih vermemişti. Şimdi ise yayıncı firma Square Enix net çıkış tarihini paylaştı.

İlk Life is Strange oyununun ve öncesini konu olan Life is Strange: Before the Storm'un remaster sürümlerini içeren The Life is Strange Remastered Collection, 1 Şubat 2022'de çıkacak. Paket PlayStation 4, Xbox One, PC ve Google Stadia için piyasaya sürülecek. Konsol versiyonları PS5 ve Xbox Series X|S ile uyumlu olacak, buradan da oynanabilecek.

Life is Strange Remastered Collection karakterlerin ve çevre detaylarındaki görsellerin iyileştirilmiş halini sunacak. Yüz motion-capture performansı ile karakter animasyonları "büyük ölçüde gelişmiş" olacak. Ek olarak, oyun motorunda ve ışıklandırmalarında da çeşitli geliştirmeler bulunacak.

Serinin yeni oyunu Life is Strange: True Colors'ın Ultimate Edition sürümünü satın alanlar Remastered Collection'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Paket içerisinde yer alan Before the Storm'un remaster sürümü Deluxe versiyonundaki "Farewell" adlı ek bölümü ve Zombie Crypt kostümünü içerecek.

Remastered Collection ertelenmesini takiben Life is Strange: True Colors'ın Nintendo Switch versiyonu da bu yılın sonuna ertelenmişti.

