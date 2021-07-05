Libya ile Yunanistan arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için görüşme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya ile Yunanistan arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için görüşme

Libya ile Yunanistan arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için görüşme
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Libya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Muhammed Halil İsa, Yunanistan Dışişleri Diplomatik ve Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ile iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Libya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Muhammed Halil İsa, Yunanistan Dışişleri Diplomatik ve Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ile iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre İsa, Fragogiannis ile başkent Trablus'taki bakanlık binasında görüştü.

Görüşmede Libya ile Yunanistan arasında ekonomi, enerji ve karşılıklı ticaret alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra rehabilitasyon, vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve iş adamları için bir forum kurulması konuları ele alındı.

Libya'ya beraberinde diplomatlardan oluşan bir heyetle 4 Temmuz'da gelen Fragogiannis'in bugün Bingazi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de 6 Nisan'da ikili ilişkileri güçlendirme amacıyla Trablus'u ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'de batan göçmen botuna ilişkin açıklama Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'de batan göçmen botuna ilişkin açıklama Açıklaması
Libya Siyasi Diyalog Forumunun İsviçre toplantılarında seçimlere ilişkin uzlaşı sağlanamadı
Libya Siyasi Diyalog Forumunun İsviçre toplantılarında seçimlere ilişkin uzlaşı sağlanamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya ile Yunanistan arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için görüşme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 00:48:28. #1.15#

title