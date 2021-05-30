Libya Devlet Yüksek Konseyinden, uluslararası topluma Hafter milislerinden "elini çekmesi" çağrısı
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Libya Devlet Yüksek Konseyinden, uluslararası topluma Hafter milislerinden "elini çekmesi" çağrısı

Libya Devlet Yüksek Konseyinden, uluslararası topluma Hafter milislerinden 'elini çekmesi' çağrısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Libya Devlet Yüksek Konseyi, uluslararası topluma, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden elini çekmesi ve ülkedeki "meşru organlarla" çalışması çağrısında bulundu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, uluslararası topluma, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden elini çekmesi ve ülkedeki "meşru organlarla" çalışması çağrısında bulundu.

Konsey, Hafter milislerinin Bingazi kentindeki askeri geçit töreninin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinden elini tamamen çekmesi ve Libya'nın ulusal egemenliğine ve Libya halkının değişim hakkına saygı duyarak sadece meşru organlar ve resmi makamlarla çalışması istendi.

Hafter milislerinin Bingazi kentinde yaptığı askeri geçit törenine işaret edilen açıklamada, Başkanlık Konseyinden de Hafter güçlerinin bu tehlikeli ihlallerine ve düşmanca tutumlarına son vermesi talep edildi.

Açıklamada, "Libya halkı ne zaman kapsamlı bir siyasi çözüm veya yeni bir demokratik tecrübeye yaklaşsa, savaş suçlusu Halife Hafter, halkın barış ve istikrar arzusuna apaçık meydan okuyarak tansiyonu yükselten bir tutum sergiliyor." ifadesi kullanıldı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi de önceki gün yaptığı açıklamada, ülkedeki çatışmayı yeniden alevlendirecek ve siyasi süreci engelleyecek tek taraflı askeri gösterilere karşı Hafter'e uyarıda bulunmuştu.

Lafi, çatışma için yeni nedenlerin ortaya çıkmasına sebep olabilecek tatbikatlar, hamleler ve askeri geçit törenleri dahil olmak üzere askeri nitelikteki tek taraflı eylemlerden kaçınılması gerektiğini defalarca vurguladıklarını belirtmişti.

Halife Hafter, "Onur Operasyonu" milis güçlerinin kuruluşunun 7'nci yılı dolayısıyla Bingazi'deki Benina Havaalanı'nda 29 Mayıs'ta "askeri gösteri" yapacağını duyurmuştu.

Hafter, bu gösteriye katılmaları için 25 Mayıs Salı günü Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e davet mektubu göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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