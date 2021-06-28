Libya'daki insan hakları örgütünden "aşiret çatışmalarına" tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya'daki insan hakları örgütünden "aşiret çatışmalarına" tepki

Libya'daki insan hakları örgütünden 'aşiret çatışmalarına' tepki
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Libya İnsan Hakları Mağdurları Örgütü Başkanı Nasır el-Havari, Bingazi kentinde iki aşiret arasında yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmalara tepki gösterdi.

Libya İnsan Hakları Mağdurları Örgütü Başkanı Nasır el-Havari, Bingazi kentinde iki aşiret arasında yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmalara tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan Havari, Libya'nın doğusundaki Bingazi'de aşiretlerin orta ve ağır silahları kötüye kullanması ve insanların ölümüne neden olan silahlı çatışmalar yaşanmasının apaçık insan haklarının ihlali olduğunu belirtti.

Bingazi'deki yerel kaynaklara göre, iki kişi arasında futbol kaynaklı çıkan tartışmanın ardından taraflardan birinin aşiretinden yardım istemesi üzerine olay büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Kadın siyasi tutuklu serbest bırakılsın çağrısı

Öte yandan Havari, yetkililerinden, avukat ve aktivist Henan el-Berasi'nin siyasi tutuklu kızı Hanin el-Abdeli'nin de derhal serbest bırakılmasını istedi.

Hanin el-Abdeli, 25 Mart'ta Bingazi'de bir grup silahlı kişi tarafından kaçırılmıştı.

Berasi, 27 binden fazla takipçisi bulunan Facebook hesabından yakın zamanda paylaştığı bir videoda, Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in general rütbesi almasını eleştirmesinin ardından suikasta uğramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya'daki insan hakları örgütünden "aşiret çatışmalarına" tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 23:19:55. #1.14#

title