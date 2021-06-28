Libya'daki insan hakları örgütünden "aşiret çatışmalarına" tepki

Libya İnsan Hakları Mağdurları Örgütü Başkanı Nasır el-Havari, Bingazi kentinde iki aşiret arasında yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmalara tepki gösterdi.

Libya İnsan Hakları Mağdurları Örgütü Başkanı Nasır el-Havari, Bingazi kentinde iki aşiret arasında yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmalara tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan Havari, Libya'nın doğusundaki Bingazi'de aşiretlerin orta ve ağır silahları kötüye kullanması ve insanların ölümüne neden olan silahlı çatışmalar yaşanmasının apaçık insan haklarının ihlali olduğunu belirtti.

Bingazi'deki yerel kaynaklara göre, iki kişi arasında futbol kaynaklı çıkan tartışmanın ardından taraflardan birinin aşiretinden yardım istemesi üzerine olay büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Kadın siyasi tutuklu serbest bırakılsın çağrısı

Öte yandan Havari, yetkililerinden, avukat ve aktivist Henan el-Berasi'nin siyasi tutuklu kızı Hanin el-Abdeli'nin de derhal serbest bırakılmasını istedi.

Hanin el-Abdeli, 25 Mart'ta Bingazi'de bir grup silahlı kişi tarafından kaçırılmıştı.

Berasi, 27 binden fazla takipçisi bulunan Facebook hesabından yakın zamanda paylaştığı bir videoda, Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in general rütbesi almasını eleştirmesinin ardından suikasta uğramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat