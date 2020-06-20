Libya Başbakanı Serrac liderliğindeki heyet, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüştü
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Libya Başbakanı Serrac liderliğindeki heyet, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac başkanlığındaki heyetle Libya'da barışın sağlanmasına dönük uluslararası çabalar, Cezayir'in bu çabaların desteklenmesi için ortaya attığı öneriler, ekonomi ve güvenlikle ilgili konular ile ortak sınır güvenliği...

Libya Başbakanı Serrac liderliğindeki heyet, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüştü
20.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:45

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac başkanlığındaki heyetle Libya'da barışın sağlanmasına dönük uluslararası çabalar, Cezayir'in bu çabaların desteklenmesi için ortaya attığı öneriler, ekonomi ve güvenlikle ilgili konular ile ortak sınır güvenliği meselelerini görüştü.

Başbakan Serrac'ın yanı sıra Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve Libya Parlamentosu Başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale'den oluşan heyeti, Cezayir Havalimanı'nda Başbakan Abdulaziz Cerrad, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve İçişleri Bakanı Kemal Belcud karşıladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Libya Başbakanı Serrac ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu ziyaretin, Libyalı tarafların, dış müdahalelerden uzakta yeniden diyalog masasına oturması için Cezayir'in yürüttüğü yoğun çabalar kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

Libya Hükümetinden yapılan açıklamaya göre ise Cumhurbaşkanı Tebbun görüşmede, Cezayir'in her zaman Libyalıların yanında yer aldığını ve meşru Libya Hükümetini desteklediğini vurguladı.

Libya Başbakanı Serrac da Cezayir'in, Libya krizinin çözümünde oynadığı rolün önemli olduğunu kaydetti.

Serrac, görüşmede, Libya'da barışın sağlanmasına dönük uluslararası çabalar, Cezayir'in bu çabaların desteklenmesi için ortaya attığı öneriler, ekonomi ve güvenlikle ilgili konular ile ortak sınır güvenliği meselelerinin ele alındığını aktardı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de 13 Haziran'da Cezayir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Tebbun ile görüşmüştü.

Tebbun, 12 Haziran'da yerel basına yaptığı açıklamada, Libya krizinin tarafları arasında ara buluculuk rolü oynamak istediklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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