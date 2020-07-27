LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2020 LGS tercihleri nasıl yapılır? E-Okul tercih ekranı Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2020 LGS sınavı için tercihler 20 Temmuz 2020 tarihinde başlamıştı. Peki LGS tercihleri ne zaman bitecek, tercihler nasıl yapılır ve e-okul tercih ekranına giriş nereden yapılır tüm detayları haberimizde...

Merakla beklenen LGS tercihleri 20 Temmuz'da başladı. Adaylar işlemlerini 29 Temmuz'a kadar yapabilecekler.Öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak. MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı. LGS tercihleri ne zaman bitecek, tercih nasıl yapılır işte tüm cevaplar.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2020 LGS sınavı tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi başlamıştı. Tercihler 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününe kadar devam edecektir. Yani LGS tercihlerinin son tarihi 29 Temmuz Çarşamba günüdür. Bu bakımdan henüz tercih yapmamış öğrencilerin acele etmeleri gerekiyor.

LGS tercihleri 20 Temmuz başladı ve 29 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00 'da sona erecektir. 29 Temmuz saat 17:00'ı geçtiğinde tercih işlemleri sonlanmış olacaktır.

LGS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri E-Okul sitesinden yapılmaktadır. Tercih yapmak için "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine girmeniz gerekiyor. Bu siteye girerek 29 Temmuz 2020 tarihine kadar lise tercihi yapabilirsiniz.

E-OKUL LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

LGS AÇILIMI NEDİR?

LGS'nin açılımı "Liselere Geçiş Sistemi" demektir.