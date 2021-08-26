LG, eğitime destek vermeye devam ediyor
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LG, eğitime destek vermeye devam ediyor

LG, eğitime destek vermeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

LG Electronics (LG), 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde de minik öğrencileri kullanabilecekleri kırtasiye malzemeleri ile buluşturdu.

LG Electronics (LG), 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde de minik öğrencileri kullanabilecekleri kırtasiye malzemeleri ile buluşturdu.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket, eğitime destek vermeye devam ediyor.

7 yıldır aralıksız devam eden LG Electronics Türkiye kırtasiye yardımı bu yıl da Tekirdağlı öğrencilerle buluşuyor. İçerisinde defterden kaleme, cetvelden kalem kutusuna, silgiye, boya kalemlerine kadar ilköğretim öğrencisinin kullanabileceği malzemelerin bulunduğu okul çantaları, LG Electronics Türkiye tarafından gerçekleştirilen nezaket ziyareti ile yetkililere teslim edildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki ziyarete, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve 13 okul müdürünün yanı sıra LG Electronics Türkiye Mali İşler Direktörü (CFO) Haewon Lee, LG Electronics Türkiye B2B Satış Direktörü Ergün Altay ve LG Electronics Türkiye çalışanları katıldı.

2014 yılında Soma'da başlayan LG Electronics Türkiye kırtasiye yardımı, 2018 yılında Kocaeli Dilovası'nda bulunan Köseler İlkokulu ile devam etti. Aynı zamanda LG Electronics Türkiye'nin "kardeş okul" da ilan ettiği Köseler İlkokulu'na içerisinde zeka oyunlarından aktivite setlerine, kitaplardan el işi ve boya malzemelerine kadar çocukların keyifle vakit geçirip kendilerini geliştirebilecekleri birçok malzeme ile klima, projektör, OLED TV gibi LG markalı ürünler bulunan bir etkinlik sınıfı da armağan edilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronic Türkiye CFO'su Haewon Lee, Tekirdağ'da bulunan 13 okuldaki 400 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptıklarını belirterek, "Yarınlarımızın temsilcisi çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve verimli bir eğitim hayatına sahip olmaları hepimizin asli görevi. LG Türkiye olarak, bu sorumluluğumuzun bilinciyle elimizden gelen desteği sağlamak için çalışıyoruz. Eğitim alanındaki desteklerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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