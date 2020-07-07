Leylekler bu mahalleyi çok sevdi
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Leylekler bu mahalleyi çok sevdi

Leylekler bu mahalleyi çok sevdi Hörmetçi Mahallesi'ne göç eden leylekler güzel görüntüler oluşturdu Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hörmetçi Mahallesi'nde direklerin üzerine yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.

07.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:50

Leylekler bu mahalleyi çok sevdi

Hörmetçi Mahallesi'ne göç eden leylekler güzel görüntüler oluşturdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hörmetçi Mahallesi'nde direklerin üzerine yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hörmetçi Mahallesi'nde yaz ayları ile beraber onlarca leylek göç etti. Erciyes'in eteklerinde bulunan mahallede çoğu direğin üzerine yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu. Havadan görüntülenen leylekler, yeşilliğin hakim olduğu mahalle ile beraber kartpostalı andırdı.

Leylekler bu mahalleyi çok sevdi

Kaynak: İHA

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