Leonardo, Türkiye'de Yeni Görevlere Talip

İtalyan havacılık şirketi Leonardo C-27J çoklu görev askeri uçağıyla Türkiye'nin ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.

Ticaret Müdürü Lorenzo Mariani, Leonardo'nun 40 yıldan uzun bir süredir Türkiye ile iş birliği içinde bulunduğunu belirterek, "Leonardo'nun Türkiye'deki stratejisini destekleyen sütunlar, Türkiye'de ticari ve endüstriyel varlığımız ve Türk şirketleriyle güçlü ve büyüyen teknolojik ortaklığımızdır." dedi.

Leonardo Ticaret Müdürü Mariani, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da Leonardo'nun potansiyel müşterilerine ve medyaya yönelik, C-27J çoklu görev askeri uçağı hakkında sunum yaptı.

Mariani, "T129 Atak helikopteri ve Meltem 3 sahil devriye programı gibi büyük sivil ve askeri projelerde iş birliği yaptık. Leonardo, hava savunma radarları, donanma sensörleri, savunma sistemleri tedarik etti ve yakın zamanda Göktürk uydu programına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Türk şirketleri ile güçlü ve büyüyen teknolojik ortaklıkları bulunduğunu belirten Mariani, yaklaşık 6 yıldır Leonardo'nun Ankara'da ofisinin hizmet verdiğini aktardı.

C-27J çoklu görev askeri uçağının taktik ve askeri nakliye operasyonları, afet yardımı ve arama kurtarma gibi çeşitli senaryolarda prestijli hava kuvvetleriyle uzun bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Mariani, "C-27J Türkiye için de en iyi seçimdir ve Türkiye'nin zorlu senaryolar için en iyi askeri platformu hak ettiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Leonardo Uluslararası Satış Müdürü Eduardo Munhos da Eurasia Airshow için İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından sağlanan uçağın, askeri uçak olarak tasarlandığını ve İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından birçok görevde kullanıldığını bildirdi.

C-27J için "Muhtemelen bugün piyasada bulunan en etkili ve çok yönlü askeri nakliye uçağı" değerlendirmesinde bulunan Munhos, uçağın, zorlu hava koşullarında bile önemli yükleri taşıma ve küçük, yumuşak, dar pistlere erişme kapasitesine sahip olduğunu anlattı.