League of Legends Yeni Şampiyonu Lillia Tanıtıldı Tüm dünyada oldukça popüler olan League of Legends oyununa gelecek olan Lillia şampiyonu tanıtıldı.

Tüm dünyada oldukça popüler olan League of Legends oyununa gelecek olan Lillia şampiyonu tanıtıldı. Ormancı rolünde olacağı belirtilen Lillia'nın yetenekleri belli oldu ve Türkçe dublajlı tanıtım videosu paylaşıldı. League of Legends yeni şampiyonu Lillia ile ilgili detaylar haberimizde.

Riot Games tarafından Lillia ile ilgili yapılan açıklamada, "Kendisi utangaç, sakar ve mahcup biri. Ayrıca fedakâr ve diğerlerine yardım etmek istiyor ama ona ihtiyacı olanlara yaklaşmaktan korkuyor. Lillia geliştirme süreci boyunca dikkatlice bakmamız gereken nadir bir goncaydı ve bu süreç tamamlandıktan sonra açarak hiç beklemediğimiz bir çiçek haline geldi: Düşlerle arasında sağlam bir bağ olan, şu ana kadar tasarladığımız en cesur şampiyon" ifadeleri kullanıldı.

League of Legends Yeni Şampiyonu Lillia Yetenekleri

Popüler MOBA oyunu League of Legends'a yeni şampiyonlar eklenmeye devam ediyor. Riot Games, Lillia isimli şampyionu tanıttıktan kısa süre içerisinde oyuncuların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldı. Yetenekleri ile dikkat çeken Lillia, koridorlara etkili baskınlar düzenleyebilecek potansiyele sahip. Oyuncular tarafından merakla beklenen Lillia şampiyonunun yetenekleri şu şekilde:

Pasif - Düş Dalı: Lillia'nın yetenekleri Düş Tozu uygulayarak bir süreliğine hedefin azami canının belli bir bölümüne eşdeğer büyü hasarı verir.

Çiçek Açtıran isimli Q yeteneği: Lillia dalını havada sallayarak yakınındaki rakiplere büyü hasarı verir. Dairenin dış kısmında yer alan rakipler gerçek hasar alır. Saldırısı isabet ettiğinde, Lillia hareket hızı kazanır.

Dikkat Et! İik! isimli W yeteneği: Lillia dalıyla yapacağı büyük vuruş için hazırlanır ve rakiplere büyü hasarı verir. Etki alanının merkezindeki rakipler daha fazla hasar alır.

Dönertohum isimli E yeteneği: Lillia başının üstünden bir Dönertohum fırlatarak rakiplere büyü hasarı verir ve onları bir süreliğine yavaşlatır. Eğer Lillia'nın Dönertohum'u ıskalarsa, bir rakiple veya yüzey şekliyle çarpışana dek yuvarlanmaya devam eder.

Mışıl Mışıl isimli R yeteneği: Lillia rakiplerini bir ninni etkisi altında bırakır ve Düş Tozu'ndan etkilenen hedefleri gitgide daha da yavaşlatarak bir süreliğine uyutur. Rakipler hasar alarak uyandığında fazladan büyü hasarı alır.

League of Legends Yeni Şampiyonu Lillia Ne Zaman Gelecek?

Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre League of Legends'a eklenecek olan ormancı rolündeki yeni şampiyon Lillia, 22 Temmuz tarihinde gelecek. League of Legends'a yeni başladıysanız League of Legends ile ilgili terimler isimli yazımıza göz atmayı unutmayın. Bu terimler, oyunla ilişkili kullanılan terimleri anlamanıza yardımcı olabilir.

League of Legends yeni şampiyonu Lillia'nın Türkçe dublajlı tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Lillia şampiyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeni şampiyon hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir