Lavrov ve Pompeo, Kovid-19 salgınını görüştü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Pompeo'nun, Kovid-19 salgınıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. G20 Zirvesi'nde alınan kararların hayata geçirilmesine yönelik niyetin vurgulandığı görüşmede, Suriye meselesinin çözümü, stratejik istikrar alanındaki durum ve ikili ilişkiler dahil uluslararası güncel konuların da ele alındığı kaydedildi. Kaynak: AA