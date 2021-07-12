Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 595, Meksika'da 62, Arjantin'de 281, Kolombiya'da 528, Peru'da 85, Şili'de 110, Paraguay'da 51 ve Guatemala'da 25 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 595 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 533 bin 488'e, 20 bin 937 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 89 bin 940'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 866 bin 178 vaka ve 132 bin 140 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 588 bin 312 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 779 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 234 bin 969'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 590 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 41 bin 418'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 281 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 98 bin 781'e, 8 bin 850 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 647 bin 948'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 282 bin 904 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 528 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 112 bin 826 çıktı.

Son 24 saatte 19 bin 423 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 511 bin 960'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 254 bin 558'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi ve 1023 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 80 bin 777'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 194 bin 387'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 42 bin 675'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 110 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 33 bin 977'ye çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 330 artışla 1 milyon 587 bin 478'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 535 bin 72'ye ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, 1095 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 437 bin 719'a, can kaybı sayısı 13 bin 918'e, sağlığına kavuşanların sayısı 393 bin 333'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 713'e, vaka sayısı 1230 artışla 318 bin 541'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 279 bin 371 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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