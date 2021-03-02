Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
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Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi

02.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:23
Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir lastik fabrikasında üretim bölümünde lastik tozlarının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir lastik fabrikasında üretim bölümünde lastik tozlarının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangına müdahale eden 2 işçi dumandan etkilendi.

Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi'ndeki lastik fabrikasının üretim bölümünde, bugün saat 14.30 sıralarında iddiaya göre lastik tozunun ısınması nedeniyle yangın çıktı. İşçiler üretim bölümünden fabrika bahçesine çıkartıldı. Yetkililer durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Yangının başladığı anda ilk müdahaleyi yapan 2 işçi ise dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde işçilere oksijen desteği verdi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. 


Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
Lastik fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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