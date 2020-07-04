Lastiği patlayan işçi servisi bariyerlere çarptı, yolcular burnu bile kanamadan kurtuldu
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Lastiği patlayan işçi servisi bariyerlere çarptı, yolcular burnu bile kanamadan kurtuldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu'nda lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıkan işçi servisi demir bariyerlere çarptı.

Lastiği patlayan işçi servisi bariyerlere çarptı, yolcular burnu bile kanamadan kurtuldu
04.07.2020 00:54 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:47

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu'nda lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıkan işçi servisi demir bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 15 fabrika işçisi burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Dilovası rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 4203 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen minibüs demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 15 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından minibüs çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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